Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Доминиканскую Республику. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МИД РФ посещает страну впервые. Визит Лаврова проходит в год 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Доминиканой.
В республике министр встретится с ее лидером Луисом Абинадером и главой МИД Роберто Альваресом. Как отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны планируют обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также укрепление договорно-правовой базы.
Ранее Сергей Лавров посетил Бразилию с рабочим визитом, пишет 360.ru.
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