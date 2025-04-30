Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Доминиканскую Республику. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ посещает страну впервые. Визит Лаврова проходит в год 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Доминиканой.

В республике министр встретится с ее лидером Луисом Абинадером и главой МИД Роберто Альваресом. Как отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны планируют обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также укрепление договорно-правовой базы.

Ранее Сергей Лавров посетил Бразилию с рабочим визитом, пишет 360.ru.

