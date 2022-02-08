Россиянин Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022
Сноубордист Виктор Уайлд выиграл в заезде за бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.
Соперником россиянина в решающем заезде был спортсмен из Италии Роланд Фишналлер, который не пришел к финишу.
Ранее в полуфинале Уайлд уступил словенцу Тиму Мастнаку. При этом в четвертьфинале российский сноубордист одержал победу над представителем Кореи Сан Хо Ли, в 1/8 финала обошел соотечественника Дмитрия Логинова.
После бронзы Уайлда олимпийская сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачете Игр, на счету российской команды две золотые, три серебряные, три бронзовые медали.
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