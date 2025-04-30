В Муроме загорелся склад после падения БПЛА
Склад загорелся в Муроме после падения БПЛА. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, в городе произошел пожар в складском помещении на площади 720 квадратных метров. Открытый огонь ликвидирован. Авдеев пояснил, что причиной возгорания было падение БПЛА.
«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — написал глава региона.
Всего из-за атаки были повреждены два строения.
Ранее Минобороны сообщило, что над Владимирской областью нейтрализовали три дрона ВСУ, пишет 360.ru.
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