После смерти Паши Техника открыли наследственное дело

Наследственное дело открыто после смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на юридические материалы.

По данным агентства, дело открыл нотариус на юго-востоке Москвы.

Как отметила в беседе с агентством нотариус Перми Мария Боронина, наследниками первой очереди являются сын и родители музыканта. Бывшая жена получит наследство только в случае, если она включена в завещание.

Паша Техник умер 5 апреля в больнице в Таиланде. Рэперу было 40 лет. Музыканта похоронили в Балашихе, пишет 360.ru.


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ФОТО: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
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