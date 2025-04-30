После смерти Паши Техника открыли наследственное дело
30 апреля 202507:57
Наследственное дело открыто после смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на юридические материалы.
По данным агентства, дело открыл нотариус на юго-востоке Москвы.
Как отметила в беседе с агентством нотариус Перми Мария Боронина, наследниками первой очереди являются сын и родители музыканта. Бывшая жена получит наследство только в случае, если она включена в завещание.
Паша Техник умер 5 апреля в больнице в Таиланде. Рэперу было 40 лет. Музыканта похоронили в Балашихе, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru