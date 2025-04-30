Готовивших покушение на участника СВО в Югре агентов Киева арестовали
Взрыв и пожар в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске 12 апреля произошли из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, с помощью которого агенты украинских спецслужб планировали совершить террористический акт в отношении военнослужащего добровольческого батальона-участника специальной военной операции. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Югре.
«По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту с использованием СВУ», - указали в ведомстве.
Как отметили в СК, произошла непроизвольная детонация бомбы, в результате в доме были разрушены две квартиры, пострадали пять человек, в том числе двое готовивших атаку злоумышленников.
Агентов украинских спецслужб задержали и заключили под стражу. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений и изобличение всех причастных.
Как сообщает ФСБ, правоохранители также задержали гражданина Молдавии, доставившего компоненты для взрывчатки.
Ранее задержанный украинский агент Игнат Кузин признал вину по делу о теракте в Москве, при котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru