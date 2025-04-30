Глава РФПИ Дмитриев встретился с режиссером Оливером Стоуном

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился с режиссером Оливером Стоуном. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве», - написал глава РФПИ.

Дмитриев опубликовал фото с американским кинематографистом на фоне книги «Разговоры за жизнь».

Ранее Стоун принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в Москве. Режиссер выразил надежду, что США и Россия наладят отношения, пишет RT.

