Глава РФПИ Дмитриев встретился с режиссером Оливером Стоуном
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился с режиссером Оливером Стоуном. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве», - написал глава РФПИ.
Дмитриев опубликовал фото с американским кинематографистом на фоне книги «Разговоры за жизнь».
Ранее Стоун принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в Москве. Режиссер выразил надежду, что США и Россия наладят отношения, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru