Космонавты миссии «Шэньчжоу-19» успешно вернулись на Землю
Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-19» успешно вернулся на Землю. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-19" успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн"», - отмечается в сообщении.
Тайконавты Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ успешно приземлились и покинули кабину посадочной капсулы пишет RT. Специалисты сообщили о хорошем физическом состоянии всех трех членов экипажа.
Экипаж «Шэньчжоу-19» прибыл на орбитальную станцию «Тяньгун» 30 октября прошлого года. Миссия должна была вернуться 29 апреля, однако ее возвращение отложили из-за погодных условий.
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