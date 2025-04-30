На Кубани чиновника задержали за хищение песка на 500 млн рублей
Директора федерального государственного учреждения по обеспечению мелиорации в Краснодарском крае задержали в рамках расследования уголовного дела о краже и нарушении правил охраны водных биологических ресурсов. Об этом написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным правоохранителей, фигурант отвечал за подготовку фиктивных разрешений на очистку дна реки Кубань, контролировал заключение договоров с соучастниками, распределял доход среди участников организованной группы - сотрудников учреждения и его филиалов. Чиновник участвовал в хищении более 1 млн кубических метров песка в русле реки.
«Полезное ископаемое злоумышленники извлекли без лицензионно-разрешительных документов с использованием специализированной техники, после чего реализовали сторонним организациям и предпринимателям. Общая стоимость незаконно добытого песка превысила 500 миллионов рублей», - указала Волк.
Задержанному предъявили обвинение в краже и нарушении правил охраны водных биоресурсов, он помещен под домашний арест. Сообщники чиновника задержаны.
Ранее на Камчатке возбудили дело против предпринимателя, присвоившего деньги не менее 16 клиентов под видом выполнения строительных работ. Сумма ущерба составила более 1,8 млн рублей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru