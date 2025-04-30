Мантуров посетил группировку «Днепр» в Запорожской области

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил группировку войск «Днепр» в рамках рабочей поездки в Запорожскую область. Об этом рассказали в секретариате первого зампреда правительства.

Мантуров обсудил с командующим группировкой генерал-полковником Михаилом Теплинским организацию системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотниками.

«Кроме того, он посетил производственную площадку Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", работающего под руководством сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина», - отметили в секретариате.

В центре обсуждались вопросы его оснащения и выполнения боевых задач. Первому вице-премьеру продемонстрировали образцы вооружения и техники, которая в том числе разрабатывается либо дорабатывается на линии соприкосновения. По некоторым из них Мантуров дал поручения коллегии Военно-промышленной комиссии начать массовое производство на ведущих заводах-изготовителях страны.

Ранее на заседании Совета безопасности РФ с участием Дениса Мантурова обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса, напоминает РЕН ТВ.

