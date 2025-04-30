Мантуров посетил группировку «Днепр» в Запорожской области
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил группировку войск «Днепр» в рамках рабочей поездки в Запорожскую область. Об этом рассказали в секретариате первого зампреда правительства.
Мантуров обсудил с командующим группировкой генерал-полковником Михаилом Теплинским организацию системы управления в тактическом звене и борьбы с беспилотниками.
«Кроме того, он посетил производственную площадку Центра специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", работающего под руководством сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина», - отметили в секретариате.
В центре обсуждались вопросы его оснащения и выполнения боевых задач. Первому вице-премьеру продемонстрировали образцы вооружения и техники, которая в том числе разрабатывается либо дорабатывается на линии соприкосновения. По некоторым из них Мантуров дал поручения коллегии Военно-промышленной комиссии начать массовое производство на ведущих заводах-изготовителях страны.
Ранее на заседании Совета безопасности РФ с участием Дениса Мантурова обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава РФПИ Дмитриев встретился с режиссером Оливером Стоуном
- Космонавты миссии «Шэньчжоу-19» успешно вернулись на Землю
- Мантуров посетил группировку «Днепр» в Запорожской области
- Андреасян рассказал, что не смог заставить корову сыграть в «Простоквашино»
- В Омской области из-за ветра перевернулась лодка с людьми, двое погибли
- Лавров впервые прибыл с визитом в Доминикану
- После смерти Паши Техника открыли наследственное дело
- В Муроме загорелся склад после падения БПЛА
- Над пятью российскими регионами уничтожили 34 дрона ВСУ
- Аэропорты Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ограничили работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru