Россиянин Поварницын взял серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место

Российский биатлонист Александр Поварницын стал серебряным призёром спринтерской гонки, которая прошла в рамках 6-го этапа Кубка IBU в чешском Нове-Место.

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Россиянин без промаха отстрелял на всех огневых рубежах, но всё же уступил норвежцу Сверре Далену Аспенсу, допустившему один промах. Поварницын проиграл лидеру 10,2 секунды. ТОП-3 замкнул немецкий биатлонист Филипп Хорн.

Отметим, что в десятку лучших вошли ещё два представителя России. Василий Томшин показал шестой результат, а Михаил Первушин стал восьмым.

Ранее россиянин Никита Поршнев стал серебряным призёром спринта на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
ТЕГИ:РоссияБиатлонБиатлонисты
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