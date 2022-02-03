Россиянин Поварницын взял серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Нове-Место
Российский биатлонист Александр Поварницын стал серебряным призёром спринтерской гонки, которая прошла в рамках 6-го этапа Кубка IBU в чешском Нове-Место.
Россиянин без промаха отстрелял на всех огневых рубежах, но всё же уступил норвежцу Сверре Далену Аспенсу, допустившему один промах. Поварницын проиграл лидеру 10,2 секунды. ТОП-3 замкнул немецкий биатлонист Филипп Хорн.
Отметим, что в десятку лучших вошли ещё два представителя России. Василий Томшин показал шестой результат, а Михаил Первушин стал восьмым.
Ранее россиянин Никита Поршнев стал серебряным призёром спринта на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
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