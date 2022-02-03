Путин перечислил любимые виды спорта
Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал о своих любимых видах спорта. Текст беседы российского лидера и гендиректора, главного редактора корпорации Шэнь Хайсюна опубликован на сайте Кремля.
«С удовольствием принимаю участие в мероприятиях [Ночной хоккейной] лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», — поделился глава государства.
При этом Путин отметил, что смотрит спортивные соревнования только по телевизору из-за нехватки времени, пишет Ura.ru.
Ранее российский лидер назвал неправильными попытки политизировать Олимпийские игры, отметив, что спорт объединяет людей и дарит минуты гордости за страну, сообщает РЕН ТВ.
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