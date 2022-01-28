Россиянин Никита Поршнев стал вторым в спринте на ЧЕ по биатлону

Победителем 10-километрового спринта стал норвежец Эрленд Бьонтегорд. Поршнев проиграл ему 20,6 секунды. Третье место занял Лукас Фрачер из Германии.

Ещё один россиянин Пётр Пащенко стал только четвёртым, в споре за бронзу он отстал от немца всего на пять десятых секунды.

Ранее россиянин Антон Бабиков занял второе место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы по биатлону.

