Россиянин Медведев с победы стартовал на теннисном турнире в Вене
23 октября 202508:15
Российский спортсмен Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.
В первом круге турнира 29-летний россиянин обыграл португальца Нуну Боржеша. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.
Соперником российского теннисиста во втором круге станет представитель Франции Корентен Муте.
Ранее россиянка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
