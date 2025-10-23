Россиянин Медведев с победы стартовал на теннисном турнире в Вене

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

В первом круге турнира 29-летний россиянин обыграл португальца Нуну Боржеша. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.

Соперником российского теннисиста во втором круге станет представитель Франции Корентен Муте.

Ранее россиянка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСпортсменыТеннис

