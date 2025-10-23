МИД Китая назвал способ разрешения конфликта на Украине

Переговоры - единственный действенный метод урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что лидер КНР Си Цзиньпин может оказать серьезное влияние на ход мирного процесса по Украине.

«Диалог и переговоры - это единственный действенный способ разрешения украинского кризиса», - подчеркнул Го Цзякунь, комментируя заявление Трампа.

По словам дипломата, давлением проблему не решить.

Между тем глава ФСБ России Александр Бортников назвал власти и спецслужбы Великобритании виновными в неоднократных провалах инициатив по мирному урегулированию на Украине.

