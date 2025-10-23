«Удовольствие и гордость»: Сергей Бурунов о премии «Все Цвета Джаза»

В преддверии церемонии вручения XI ежегодной премии «Все Цвета Джаза», которая пройдет 19 ноября в театре «ОДЕОН», российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущий, лауреат премии «ТЭФИ» Cергей Бурунов рассказал о его отношении к джазу.

Ранее на концерте российского музыканта, основателя и фронтмена Therr Maitz Антона Беляева он исполнил «От улыбки станет всем светлей». Певец раскрыл, откуда появилась задумка создать джазовую аранжировку известной и любимой всеми детской песни.

«Идея родилась совершенно спонтанно, хотелось сделать что-то тёплое и узнаваемое, но с изюминкой. Я сразу вспомнил эту песню из детства, ведь она несёт в себе такую чистую и светлую энергию. Мне захотелось раскрыть её скрытый гармонический потенциал, показать, что даже в самой простой мелодии можно найти глубину для импровизации. В итоге мы попробовали придать ей лёгкий джазовый ритм и новые краски, чтобы знакомая всем песенка зазвучала по-новому, но не потеряла своей душевности. Получилось, на мой взгляд, очень искренне», – сказал Сергей Бурунов.



На ежегодной ХI премии «Все Цвета Джаза» в театре «ОДЕОН» выберут лучших музыкантов, организаторов и джазовые площадки страны. На церемонию сможет прийти любой зритель, увидеть любимых артистов и популярных блогеров, ведь многие приглашены в качестве гостей. Сергей Бурунов признался, что искренне рад предстоящей церемонии.

«Хочется отметить саму премию «Все Цвета Джаза» – это же просто невероятно важное и классное событие для всей нашей культуры, которое реально собирает лучших из лучших. Номинантам я желаю прежде всего получать удовольствие от этого вечера и гордиться уже тем, что они вышли в финал – это само по себе огромное достижение. Пусть их музыка продолжает находить отклик у самых разных людей, чтобы их работы звучали далеко за пределами джазового сообщества. Очень здорово, когда такие таланты получают заслуженное признание на такой солидной площадке, как «ОДЕОН». Главное – оставайтесь верными своей музыке, продолжайте творить с той же страстью, а зрители обязательно это оценят по достоинству», – прокомментировал Бурунов.

Организатором премии выступает Радио JAZZ 89.1 FM. В жюри войдут: народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель Фонограф Джаз Бэнда Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик.

