Российские биатлонисты пришли третьими в смешанной эстафете ОИ-2022

Биатлонисты национальной сборной России завоевали бронзу в смешанной эстафете Олимпиады в Пекине.

Олимпийский огонь зажгли в Пекине

Российская команда в составе: Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова - завершила дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Наши спортсмены использовали 13 дополнительных патронов, им также пришлось преодолеть один штрафной круг.

«Бронза» стала второй медалью в копилке российской сборной после «серебра» лыжницы Натальи Непряевой.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортОлимпиадаБиатлонистыБиатлон
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