Российские биатлонисты пришли третьими в смешанной эстафете ОИ-2022

Российская команда в составе: Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова - завершила дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Наши спортсмены использовали 13 дополнительных патронов, им также пришлось преодолеть один штрафной круг.

«Бронза» стала второй медалью в копилке российской сборной после «серебра» лыжницы Натальи Непряевой.



