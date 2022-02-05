Российские биатлонисты пришли третьими в смешанной эстафете ОИ-2022
5 февраля 202213:14
Биатлонисты национальной сборной России завоевали бронзу в смешанной эстафете Олимпиады в Пекине.
Российская команда в составе: Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова - завершила дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Наши спортсмены использовали 13 дополнительных патронов, им также пришлось преодолеть один штрафной круг.
«Бронза» стала второй медалью в копилке российской сборной после «серебра» лыжницы Натальи Непряевой.
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5 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru