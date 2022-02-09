Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине российский спортсмен Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на дистанции 1 тысяча 500 метров, сообщает ряд СМИ.

Он уступил победителю 0,048 секунды.

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Победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Второе место занял спортсмен из Канады Стивен Дюбуа (+0,035).

Семен Елистратов – 31-летний шорт-трекист. Стал олимпийским чемпионом Сочи в эстафете и бронзовым призером Игр на этой дистанции. В 2015 году одержал победу на чемпионате мира в Москве. В его копилке 14 золотых медалей чемпионатов Европы.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортРоссияКитайПекинОлимпиада
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