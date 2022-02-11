Россиянин Большунов завоевал серебро ОИ-2022 в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом

Россиянин Александр Большунов завоевал серебро в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине.

Лыжник Большунов пропустит спринт на ОИ-2022

Российского спортсмена обошел соперник из Финляндии Иво Нисканен: Большунов уступил ему 23,2 секунды. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо.

Серебро Большунова стало 12-й медалью российской сборной на ОИ-2022. На счету национальной команды 2 золотые, 4 серебряных и 6 бронзовых наград. Россияне занимают 8-е место в неофициальном медальном зачете Игр.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лыжные ГонкиОлимпийские Игры
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