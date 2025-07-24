СМИ: Протестующие в Киеве могут заночевать на месте митинга
24 июля 202505:02
Украинцы, митингующие в Киеве, могут опять остаться на ночь на улице в знак протеста против подписанного президентом Владимиром Зеленским закона, который ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание «Страна.ua».
Митинг проходит возле театра Ивана Франко. Через улицу расположена администрация главы государства.
Ранее стало известно, что протестующие в Киеве кричат лозунги «майдана» 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru