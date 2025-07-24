СМИ: Протестующие в Киеве могут заночевать на месте митинга

Украинцы, митингующие в Киеве, могут опять остаться на ночь на улице в знак протеста против подписанного президентом Владимиром Зеленским закона, который ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание «Страна.ua».

На Украине проходят митинги против ослабления антикоррупционных органов

Митинг проходит возле театра Ивана Франко. Через улицу расположена администрация главы государства.

Ранее стало известно, что протестующие в Киеве кричат лозунги «майдана» 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр YouTube
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