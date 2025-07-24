Пошлины за выдачу водительских прав увеличатся в два раза

По его словам, речь идет о сумме в 4 тысяч рублей за пластиковую карту и до 6 тысяч рублей за удостоверение нового образца. Это произойдет с 1 сентября. Эксперт указал, что размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения не пересматривался с 2015 года.

При этом официальная инфляция за это время превысила 100%. Кроме того, необходимо учитывать нынешний высокий уровень предоставляемого ГИБДД сервиса, который получают водители.

Шкуматов напомнил, что водительские права россиян нужно обновлять раз в 10 лет.

