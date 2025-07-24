Пошлины за выдачу водительских прав увеличатся в два раза
В России пошлины за выдачу водительских прав увеличатся в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Петра Шкуматова.
По его словам, речь идет о сумме в 4 тысяч рублей за пластиковую карту и до 6 тысяч рублей за удостоверение нового образца. Это произойдет с 1 сентября. Эксперт указал, что размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения не пересматривался с 2015 года.
При этом официальная инфляция за это время превысила 100%. Кроме того, необходимо учитывать нынешний высокий уровень предоставляемого ГИБДД сервиса, который получают водители.
Шкуматов напомнил, что водительские права россиян нужно обновлять раз в 10 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru