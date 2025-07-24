СМИ: Трамп пришел в ярость из-за сообщений о нем и Эпштейне

По данным издания, глава государства разочарован волной освещения в СМИ, которая началась после того, как генеральный прокурор Пэм Бонди опубликовала информацию по делу Эпштейна, которая уже была общедоступна. Президент США считает, что общественность и журналисты должны обратить внимание на более значимые события.

Трамп пытался сместить акцент с дела Эпштейна, обвинив экс-президента США Барака Обаму в совершении госизмены.

Ранее в Конгрессе поддержали вызов экс-президента Билла Клинтона, его супруги и других бывших высокопоставленных чиновников по повесткам для дачи показаний по делу против Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

