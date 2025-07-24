СМИ: Трамп пришел в ярость из-за сообщений о нем и Эпштейне

Американский лидер Дональд Трамп находится в ярости из-за того, что его администрация не может справиться с заявлениями о якобы его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Politico.

СМИ: Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года

По данным издания, глава государства разочарован волной освещения в СМИ, которая началась после того, как генеральный прокурор Пэм Бонди опубликовала информацию по делу Эпштейна, которая уже была общедоступна. Президент США считает, что общественность и журналисты должны обратить внимание на более значимые события.

Трамп пытался сместить акцент с дела Эпштейна, обвинив экс-президента США Барака Обаму в совершении госизмены.

Ранее в Конгрессе поддержали вызов экс-президента Билла Клинтона, его супруги и других бывших высокопоставленных чиновников по повесткам для дачи показаний по делу против Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры