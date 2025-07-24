СМИ: Трамп пришел в ярость из-за сообщений о нем и Эпштейне
Американский лидер Дональд Трамп находится в ярости из-за того, что его администрация не может справиться с заявлениями о якобы его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Politico.
По данным издания, глава государства разочарован волной освещения в СМИ, которая началась после того, как генеральный прокурор Пэм Бонди опубликовала информацию по делу Эпштейна, которая уже была общедоступна. Президент США считает, что общественность и журналисты должны обратить внимание на более значимые события.
Трамп пытался сместить акцент с дела Эпштейна, обвинив экс-президента США Барака Обаму в совершении госизмены.
Ранее в Конгрессе поддержали вызов экс-президента Билла Клинтона, его супруги и других бывших высокопоставленных чиновников по повесткам для дачи показаний по делу против Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru