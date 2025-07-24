В Конгрессе США поддержали вызов Клинтонов для дачи показаний о связях с Эпштейном
В американском Конгрессе поддержали вызов экс-президента Билла Клинтона, его супруги и других бывших высокопоставленных чиновников по повесткам для дачи показаний по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, Washington Examiner.
В рассекреченных документах по делу Эпштейна содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал финансиста, который якобы сказал, что бывший президент любит молодых.
Кромке того, 23 июля комитет по надзору Палаты представителей заявил, что направил повестку осужденной сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл для дачи показаний в тюрьме 11 августа.
Ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина атаковала Сириус
- В Конгрессе США поддержали вызов Клинтонов для дачи показаний о связях с Эпштейном
- СМИ: Протестующие в Киеве кричат лозунги «майдана» 2014 года
- СМИ: Армения, Азербайджан и США одобрили «Мост Трампа»
- Мединский заявил о надежде на четвертый раунд переговоров с Украиной
- Путин снизил госпошлины при дарении жилья родственникам
- Мединский вышел к журналистам в Стамбуле с толстой папкой
- СМИ: Имя Трампа фигурирует в материалах дела против Эпштейна
- Рынок отреагировал снижением на итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
- США одобрили ремонтное оборудование для Bradley и HAWK для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru