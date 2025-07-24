В Конгрессе США поддержали вызов Клинтонов для дачи показаний о связях с Эпштейном

В американском Конгрессе поддержали вызов экс-президента Билла Клинтона, его супруги и других бывших высокопоставленных чиновников по повесткам для дачи показаний по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, Washington Examiner.

СМИ: Имя Трампа фигурирует в материалах дела против Эпштейна

В рассекреченных документах по делу Эпштейна содержалось упоминание о поездке в Таиланд, которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал финансиста, который якобы сказал, что бывший президент любит молодых.

Кромке того, 23 июля комитет по надзору Палаты представителей заявил, что направил повестку осужденной сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл для дачи показаний в тюрьме 11 августа.

Ранее стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп и Эпштейн дружили до 2004 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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