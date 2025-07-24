СМИ: Украина атаковала Сириус

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Сириусе, сообщает Telegram-канал Mash.

Над территорией России за ночь сбили 74 украинских беспилотника

Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуируют в подземную парковку. По словам очевидцев, дроны пролетели около 01:30. Жителей просят воздержаться от прогулок и пройти в укрытие.

Также минимум 20 взрывов слышали в небе над Адлером.

Ранее над шестью регионами РФ уничтожили 33 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:АтакаБеспилотники

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