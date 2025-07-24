СМИ: Украина атаковала Сириус
24 июля 202502:14
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в Сириусе, сообщает Telegram-канал Mash.
Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуируют в подземную парковку. По словам очевидцев, дроны пролетели около 01:30. Жителей просят воздержаться от прогулок и пройти в укрытие.
Также минимум 20 взрывов слышали в небе над Адлером.
Ранее над шестью регионами РФ уничтожили 33 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru