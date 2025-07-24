В Госдуме предложили убрать алкомаркеты из жилых домов

Свое обращение они направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Как заявил глава думской фракции Сергей Миронов, близость розничных точек продажи алкоголя, особенно «наливаек», к жилым домам провоцирует создание мест массового употребления алкоголя. По его словам, это происходит это из-за несовершенства законодательств.

При этом власти некоторых регионов приняли решение о полном запрете или ограничении продажи алкоголя в жилых домах на региональном уровне. «Справедливая Россия» предлагает запретить размещение любых объектов розничной продажи спиртного в многоквартирных домах на федеральном уровне. Запрет должен распространяться на открытие новых точек, а для действующих алкомаркетов нужно установить переходный период.

За два месяца после передачи регионам части полномочий по борьбе с так называемыми «наливайками» уже 60% субъектов дали свою положительную оценку и заявили, что будут работать в этом направлении, сообщил ранее в пресс-центре НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.

