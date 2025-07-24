В Госдуме предложили убрать алкомаркеты из жилых домов
С первых этажей жилых домов необходимо убрать алкомаркеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую инициативу депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».
Свое обращение они направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Как заявил глава думской фракции Сергей Миронов, близость розничных точек продажи алкоголя, особенно «наливаек», к жилым домам провоцирует создание мест массового употребления алкоголя. По его словам, это происходит это из-за несовершенства законодательств.
При этом власти некоторых регионов приняли решение о полном запрете или ограничении продажи алкоголя в жилых домах на региональном уровне. «Справедливая Россия» предлагает запретить размещение любых объектов розничной продажи спиртного в многоквартирных домах на федеральном уровне. Запрет должен распространяться на открытие новых точек, а для действующих алкомаркетов нужно установить переходный период.
За два месяца после передачи регионам части полномочий по борьбе с так называемыми «наливайками» уже 60% субъектов дали свою положительную оценку и заявили, что будут работать в этом направлении, сообщил ранее в пресс-центре НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России зафиксируют цены на социально значимые товары
- В Госдуме предложили убрать алкомаркеты из жилых домов
- СМИ: Трамп пришел в ярость из-за сообщений о нем и Эпштейне
- СМИ: Протестующие в Киеве могут заночевать на месте митинга
- СМИ: Макрон подал иск против журналистки из США из-за слов о его жене
- Умеров после переговоров в Стамбуле заявил о прекращении огня без условий
- Пошлины за выдачу водительских прав увеличатся в два раза
- В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина
- СМИ: Украина атаковала Сириус
- В Конгрессе США поддержали вызов Клинтонов для дачи показаний о связях с Эпштейном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru