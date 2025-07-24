В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина
24 июля 202503:01
В Адлеровском районе Сочи женщина погибла при обрушении обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия».
Кроме того, еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что беспилотники атаковали нефтебазу в Сириусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru