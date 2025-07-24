В Сочи при падении обломков БПЛА погибла женщина

Кроме того, еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что беспилотники атаковали нефтебазу в Сириусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

