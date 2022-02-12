Россияне стали восьмыми в соревнованиях смешанных команд по сноуборд-кроссу на ОИ-2022

Этот вид был представлен на Олимпиаде впервые. Американцам уступили итальянцы Омар Визинтин и Микела Мойоли, которые заняли второе место, а третьими стали спортсмены из Канады Элиот Гронден и Мериета О'Дайн.

Россияне Даниил Донских и Кристина Пауль стали в этих соревнованиях восьмыми.

