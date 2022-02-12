Россияне стали восьмыми в соревнованиях смешанных команд по сноуборд-кроссу на ОИ-2022
12 февраля 202207:35
Спортсмены из США Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис выиграли в соревнованиях смешанных команд по сноуборд-кроссу на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Этот вид был представлен на Олимпиаде впервые. Американцам уступили итальянцы Омар Визинтин и Микела Мойоли, которые заняли второе место, а третьими стали спортсмены из Канады Элиот Гронден и Мериета О'Дайн.
Россияне Даниил Донских и Кристина Пауль стали в этих соревнованиях восьмыми.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru