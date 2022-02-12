Россияне стали восьмыми в соревнованиях смешанных команд по сноуборд-кроссу на ОИ-2022

Спортсмены из США Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис выиграли в соревнованиях смешанных команд по сноуборд-кроссу на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Россиянка Резцова стала шестой в биатлонном спринте на ОИ в Пекине

Этот вид был представлен на Олимпиаде впервые. Американцам уступили итальянцы Омар Визинтин и Микела Мойоли, которые заняли второе место, а третьими стали спортсмены из Канады Элиот Гронден и Мериета О'Дайн.

Россияне Даниил Донских и Кристина Пауль стали в этих соревнованиях восьмыми.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПекинОлимпийские Игры
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