Акции «Ленфильма» передали в собственность Санкт-Петербурга
Акции киностудии «Ленфильм» перешли в собственность Санкт-Петербурга, что позволит городу заняться восстановлением и ремонтом исторических зданий студии, сообщил губернатор Александр Беглов.
По его словам, передача акций является важным шагом для развития культуры и сохранения кинематографического наследия города. Губернатор отметил, что после смены собственника у властей появится возможность приступить к реставрации объектов киностудии.
В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росимуществу в срок до четырех месяцев оформить передачу акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга.
Киностудия «Ленфильм» расположена на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Это место считается одним из ключевых для истории российского кинематографа. В конце XIX века здесь находились сад и театр «Аквариум», а в мае 1896 года прошел первый в стране публичный киносеанс. Позднее в городе была создана первая государственная киностудия и снят первый отечественный фильм, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор предложил зрителям отмененного «Щелкунчика» коллективный иск
- Акции «Ленфильма» передали в собственность Санкт-Петербурга
- Россиянам рассказали, кто ворует у них интернет
- Нарколог назвал алкоголь наркотиком и перечислил признаки зависимости
- Исследование показало смену приоритетов школьников при выборе экзаменов
- «Хайпанут и ломанутся!»: Как встретят в России экс-участников Megadeth
- В России предложили запретить курсы по созданию кукол вуду бывших партнеров
- «Мудрый Инфантино»: Семин заявил, что Россия готова вернуться в международный футбол
- Онколог назвал причины роста рака груди в постковидные годы
- В ДТП на трассе «Сибирь» погибли абитуриенты ведомственного вуза ФСИН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru