Акции «Ленфильма» передали в собственность Санкт-Петербурга

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росимуществу в срок до четырех месяцев оформить передачу акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга.

Киностудия «Ленфильм» расположена на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Это место считается одним из ключевых для истории российского кинематографа. В конце XIX века здесь находились сад и театр «Аквариум», а в мае 1896 года прошел первый в стране публичный киносеанс. Позднее в городе была создана первая государственная киностудия и снят первый отечественный фильм, передает «Радиоточка НСН».

