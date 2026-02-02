Акции «Ленфильма» передали в собственность Санкт-Петербурга

Акции киностудии «Ленфильм» перешли в собственность Санкт-Петербурга, что позволит городу заняться восстановлением и ремонтом исторических зданий студии, сообщил губернатор Александр Беглов.

По его словам, передача акций является важным шагом для развития культуры и сохранения кинематографического наследия города. Губернатор отметил, что после смены собственника у властей появится возможность приступить к реставрации объектов киностудии.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росимуществу в срок до четырех месяцев оформить передачу акций «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга.

Киностудия «Ленфильм» расположена на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Это место считается одним из ключевых для истории российского кинематографа. В конце XIX века здесь находились сад и театр «Аквариум», а в мае 1896 года прошел первый в стране публичный киносеанс. Позднее в городе была создана первая государственная киностудия и снят первый отечественный фильм, передает «Радиоточка НСН».

