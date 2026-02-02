Россиянам рассказали, кто ворует у них интернет
Отдельные рабочие могут подключаться к оптоволоконным сетям и нелегально подключаться к ним, заявил НСН Денис Кусков.
Провайдеры не устанавливают нелегальные провода, поскольку за ними следят «Россети». Все врезки — это результат незадокументированных отношений рабочих с потребителями, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.
По итогам 2025 года специалисты «Россети Московский регион» выявили 258 670 фактов нелегально смонтированных на опорах линий электропередачи проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Незаконные действия не только мешают проведению плановых и восстановительных работ, но и создают угрозу стабильной работе электросетевого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании. Кусков назвал, кто виноват в большинстве нелегальных подключений.
«Проблема заключается в том, что в различных регионах Российской Федерации работают отдельные сотрудники компании, которые имели какие-то определенные отношения с теми или иными операторами. Не надо представлять, что оборудование специально незаконно развивают провайдеры. Сотрудники “Россетей” постоянно занимаются мониторингом нарушений и находят такие кабели. Это значит, что отношения не были задекларированы в полной мере, как этого требует действующее законодательство. Но это началось не в 2025 году, а гораздо раньше. Отдельные рабочие просто воруют интернет», — указал он.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов объяснил НСН, почему повышение тарифов за безлимитный интернет не нарушает закон.

