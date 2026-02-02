Провайдеры не устанавливают нелегальные провода, поскольку за ними следят «Россети». Все врезки — это результат незадокументированных отношений рабочих с потребителями, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН.

По итогам 2025 года специалисты «Россети Московский регион» выявили 258 670 фактов нелегально смонтированных на опорах линий электропередачи проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Незаконные действия не только мешают проведению плановых и восстановительных работ, но и создают угрозу стабильной работе электросетевого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании. Кусков назвал, кто виноват в большинстве нелегальных подключений.