«Россиян не возьмут»: Булыкин объяснил сенсации на ЧМ-2022 «концепцией топ-лиг»
Хорватия, Нидерланды, Бельгия и Сербия поднимают уровень игроков через топ-чемпионаты, а японцы добавили к этому сумасшедший настрой, сказал в эфире НСН Дмитрий Булыкин.
Чемпионат мира в Катаре доказывает жизнеспособность концепции развития национального футбола через европейские топ-чемпионаты, сказал в интервью НСН экс-игрок сборной России и голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин.
Накануне сборные Японии, Марокко и Австралии, многие игроки которых выступают в Европе, вышли в плей-офф ЧМ-2022.
«Естественно, игра в Европе очень влияет на прогресс футболистов. Многие страны вообще взяли такую концепцию: например, сборные Хорватии и Сербии, здесь футболисты сразу пытаются уехать в топ-лиги, там себя проявляют, и за счет этого их сборные хорошо играют. Если взять сборные Нидерландов и Бельгии, - все то же самое. В этом есть свой плюс, потому что в топ-лигах футболисты быстрее развиваются и в сборной выглядят совершенно по-другому по сравнению с футболистами, играющими в местных чемпионатах. Кто-то именно так развивает свой футбол и свои сборные», - сказал Булыкин.
По его мнению, бесстрашие и сумасшедший настрой также помогают сборным творить сенсации на ЧМ.
«Японцы не являются фаворитами, но за счет самоотдачи и сумасшедшего настроя смогли занять первое место в группе. Выход из группы Марокко и Австралии также доказывает, что с помощью сумасшедшего настроя можно выйти из сложных групп и не бояться топ-сборных, которые считались фаворитами. Играть можно со всеми, главное хорошо настроиться и выложиться в этих играх. Если они попали на ЧМ, это уже о многом говорит, а если смогли пробиться в 1/8, значит команда хорошо подготовлена, правильно настроена и "попала" в чемпионат физически и психологически. Турнир впервые проходит в ноябре-декабре, это непривычно, и многие команды оказались не готовы физически», - отметил чемпион Нидерландов в составе «Аякса».
При этом он высказал мнение, что российских игроков вряд ли в ближайшее время будут звать играть в Европу.
«Вряд ли кто-то сейчас возьмет российских футболистов, а если возьмут, то немногих. При этом в своем чемпионате некоторые настолько расслабляются, что о прогрессе не идет и речи. Сейчас надо все силы бросить на российский чемпионат, показывать в нем хорошие скорости и уровень», - заключил собеседник НСН.
Ранее, экс-тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин говорил НСН, что лидеры сборной Марокко играют в чемпионатах Англии, Франции и Германии.
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