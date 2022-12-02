«Россиян не возьмут»: Булыкин объяснил сенсации на ЧМ-2022 «концепцией топ-лиг»

Чемпионат мира в Катаре доказывает жизнеспособность концепции развития национального футбола через европейские топ-чемпионаты, сказал в интервью НСН экс-игрок сборной России и голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин.

Накануне сборные Японии, Марокко и Австралии, многие игроки которых выступают в Европе, вышли в плей-офф ЧМ-2022.