«Неожиданность с корнями»: Семин объяснил вылет Германии и Бельгии с ЧМ-2022
Игроки сборных Марокко и Австралии играют в ведущих европейских чемпионатах, а фавориты Чемпионата мира плохо к нему подготовились, сказал в эфире НСН Юрий Семин.
Вылет с Чемпионата мира по футболу сборных Германии и Бельгии связан с их плохой подготовкой и ростом уровня соперников, сказал в интервью НСН бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.
Четырехкратный чемпион мира по футболу, сборная Германии накануне не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре, пропустив вперед сборные Японии и Испании. Сборная Бельгии, взявшая бронзу на ЧМ-2018, также не смога выйти из группы, заняв третье место после Марокко и Хорватии.
«Эта неожиданность имеет определенные корни: Бельгия и Германия играли и были подготовлены не лучшим образом. Это говорит о большой конкуренции в футболе, о его популярности и развитии, как в больших, так и в маленьких странах. У Марокко много игроков, которые выступают в английской Премьер-лиге, в Германии, во Франции, если взять состав австралийцев, - такая же история. Эти игроки растут, добиваются результатов, а потом приезжают в сборную, поэтому возникают неожиданности», - сказал Семин.
После матчей первого тура ЧМ-2022 Семин говорил НСН, что ему понравились Бразилия и Испания, а Германия разочаровала. При этом он усомнился, что в Катаре сможет «выстрелить» какая-то неизвестная команда.
На сегодняшний день на Чемпионата мира в Катаре определились 12 из 16 участников 1/8 финала. В их числе сборные Австралии, Японии, Марокко и Сенегала, которые не причисляли к фаворитам турнира. Ну а главными сенсациями ЧМ стал вылет сборных Германии, Бельгии и Дании.
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