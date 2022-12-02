«Неожиданность с корнями»: Семин объяснил вылет Германии и Бельгии с ЧМ-2022

Вылет с Чемпионата мира по футболу сборных Германии и Бельгии связан с их плохой подготовкой и ростом уровня соперников, сказал в интервью НСН бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.

Четырехкратный чемпион мира по футболу, сборная Германии накануне не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре, пропустив вперед сборные Японии и Испании. Сборная Бельгии, взявшая бронзу на ЧМ-2018, также не смога выйти из группы, заняв третье место после Марокко и Хорватии.