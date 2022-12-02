Сборная Японии сенсационно разгромила Испанию на ЧМ-2022

Встреча закончилась со счетом 2:1. Японские футболисты набрали шесть очков и вышли на первое место в группе, обеспечив себе место в плей-офф турнира. Сборная Испании получила четыре очка и тоже вышла в 1/8 финала.

Теперь Японии предстоит сыграть с Хорватией, матч состоится 5 декабря, а испанцев ждет матч против Марокко 6 декабря.

Напомним, сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и прекратила борьбу на ЧМ-2022.

