Сборная Японии сенсационно разгромила Испанию на ЧМ-2022
Сборная Японии по футболу одолела испанскую национальную команду в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Встреча закончилась со счетом 2:1. Японские футболисты набрали шесть очков и вышли на первое место в группе, обеспечив себе место в плей-офф турнира. Сборная Испании получила четыре очка и тоже вышла в 1/8 финала.
Теперь Японии предстоит сыграть с Хорватией, матч состоится 5 декабря, а испанцев ждет матч против Марокко 6 декабря.
Напомним, сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и прекратила борьбу на ЧМ-2022.
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