Россия вышла в финал командных соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ
Мужская сборная России по прыжкам с трамплина вышла в финал командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.
Российские летающие лыжники Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов заняли в квалификации 7-е место с результатом 410,6 балла.
Лучшими стали представители сборной Словении, кроме которых в финал вышли сборные Норвегии, Австрии, Германии, Японии, Польши и Швейцарии.
Ранее сборная России, которую представляли Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова, завоевала серебро в командном микс-турнире в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru