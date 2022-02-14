Россия вышла в финал командных соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ

Российские летающие лыжники Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов заняли в квалификации 7-е место с результатом 410,6 балла.

Лучшими стали представители сборной Словении, кроме которых в финал вышли сборные Норвегии, Австрии, Германии, Японии, Польши и Швейцарии.

Ранее сборная России, которую представляли Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Екатерина Аввакумова, завоевала серебро в командном микс-турнире в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает телеканал «360».