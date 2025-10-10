ВС России в ответ на атаки Киева ударили по энергоинфраструктуре на Украине

Армия России ударила по украинским энергообъектам в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны.

Фронт рухнет за месяцы: Удары по энергетике оставят Киев без дронов и ракет

Минувшей ночью российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленных предприятий Украины. В рамках атаки задействовали в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что ночью 10 октября было атаковано до десяти крупных объектов энергоинфраструктуры Украины.

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
