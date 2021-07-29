Россия продолжает ковать медали. Сборная ОКР добыла ещё пять наград

В итоге наши девушки повторили командный успех Рио-де-Жанейро. К слову, Инна Дериглазова в той команде тоже фехтовала, и сегодня стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также серебряным призером Игр в личном турнире.

«Сегодня у нас сложился день – крутые эмоции, ощущения, мы очень счастливы. Дальше, конечно, будет отдых, а потом посмотрим», - заметила рапиристка.

В том, каких в итоге побед добилась Инна Дериглазова, огромная заслуга ее личного тренера Ильдара Мавлютова.

«Лет в 10 я предложил посмотреть на Инну Дериглазову и с тех пор, уже 21 год, я с ней тружусь. Было сразу видно, что это очень талантливая, способная девочка», - рассказал наставник.

И теперь - ко второй медали, завоеванной российскими спортсменами. В личном многоборье по спортивной гимнастке бронзовым призером стала Ангелина Мельникова.

«Очень хочется сказать девочкам за борьбу, была интрига: кто же выиграет золото Я рада, что всё сложилось как сложилось, а Симону (гимнастка из США Симона Байлз - снялась с Олимпиады из-за психологических проблем - прим. НСН ) хочется поддержать. Она быстро восстановится, потому что ей все восхищаются и ждут на помосте», - отметила россиянка.