Россия продолжает ковать медали. Сборная ОКР добыла ещё пять наград

Специальный корреспондент НСН в Токио Наталья Шатова подводит итоги вечерней части олимпийского дня.

Команда ОКР продолжает ковать медали. В вечерней части программы золото в общую копилку принесли рапиристки, которые в финале командного турнира обыграли француженок 45:34.

При этом бой мог закончиться, едва начавшись. Третий номер команды Марта Мартьянова, которая заменила Аделину Загидуллину в полуфинале, получила травму. По правилам турнира в командных соревнованиях можно делать единственную замену, и не найди Марта в себе силы продолжать бой, команду бы сняли, победу присудили француженкам. Но весь медицинский тайм-аут доктор Александр Гуров колдовал над ногой рапиристки, и та вновь вышла на дорожку. К журналистам Марта вышла, опираясь на Загидуллину, а после уехала на коляске:

«Это в данный момент сложно, тогда не думала об этом. Такое чувство, что надо, очень большое желание было справиться с этим. Не зря же я сюда ехала, просто так опускать руки – не по-моему».
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В итоге наши девушки повторили командный успех Рио-де-Жанейро. К слову, Инна Дериглазова в той команде тоже фехтовала, и сегодня стала двукратной олимпийской чемпионкой, а также серебряным призером Игр в личном турнире.

«Сегодня у нас сложился день – крутые эмоции, ощущения, мы очень счастливы. Дальше, конечно, будет отдых, а потом посмотрим», - заметила рапиристка.

В том, каких в итоге побед добилась Инна Дериглазова, огромная заслуга ее личного тренера Ильдара Мавлютова.

«Лет в 10 я предложил посмотреть на Инну Дериглазову и с тех пор, уже 21 год, я с ней тружусь. Было сразу видно, что это очень талантливая, способная девочка», - рассказал наставник.

И теперь - ко второй медали, завоеванной российскими спортсменами. В личном многоборье по спортивной гимнастке бронзовым призером стала Ангелина Мельникова.

«Очень хочется сказать девочкам за борьбу, была интрига: кто же выиграет золото Я рада, что всё сложилось как сложилось, а Симону (гимнастка из США Симона Байлз - снялась с Олимпиады из-за психологических проблем - прим. НСН ) хочется поддержать. Она быстро восстановится, потому что ей все восхищаются и ждут на помосте», - отметила россиянка.
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Женская волейбольная команда обыграла Китай в матче групповой стадии волейбольного турнира. Россиянки победили в пяти сетах. Наша сборная поднялась на третье место в своей группе, у команды Серджо Бузато пять очков.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» .

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ФОТО: РИА Новости
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