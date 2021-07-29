«Должны были снять команду». Тренер о цене золотых медалей российских фехтовальщиц

«Много титулованных спортсменов просто закончили после первого боя. Да, наша команда была потенциально сильная, да, чемпионки мира. Тяжелая встреча, вроде счет большой, а по накалу встреча была тяжелая, потому что француженки борются до конца. Они сегодня проигрывали итальянкам с разгромным счетом, догнали, перегнали и выиграли», - поделился он.

По его словам, травма Марты Мартьяновой могла помешать победе команды, так как не было технической возможности проводить еще одну замену.

«Марта получила травму, Саша Буров, массажист сказал, что ногу подвернула, за пять минут быстренько сделал так, чтобы она вернулась в строй. Если ты в пять минут не укладываешься, тебя снимают. А замена уже прошла, больше замен у нас нет. Если бы она не смогла драться, мы должны были снять команду. Хорошо, что все получилось, и Марта выстояла, не просто выстояла, а какой вклад внесла в победу нашей сборной. Она тоже понимала, что без нее никак, хоть на одной ноге, но она должна стоять и что-то делать», – цитирует главного тренера специальный корреспондент НСН в Токио Наталья Шатова.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

