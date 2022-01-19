Российскому биатлонисту Латыпову продлили карантин перед Олимпиадой

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что Эдуарду Латыпову на восемь дней продлили карантин, сообщает РИА Новости.

Биатлонист Латыпов заразился коронавирусом

По его словам, китайская сторона обязала российского спортсмена оставаться на карантине несмотря на несколько отрицательных тестов на коронавирус.

Каминский отметил, что карантин у Латыпова теперь закончится 27 января, тогда как сборная планирует вылететь на Олимпийские игры в Китай 26 января.

«СБР и ОКР пытаются устроить, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой... пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой», — заключил тренер.

Ранее был объявлен состав российской сборной по биатлону на XXIV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Кроме Латыпова в неё вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
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