Российскому биатлонисту Латыпову продлили карантин перед Олимпиадой

По его словам, китайская сторона обязала российского спортсмена оставаться на карантине несмотря на несколько отрицательных тестов на коронавирус.

Каминский отметил, что карантин у Латыпова теперь закончится 27 января, тогда как сборная планирует вылететь на Олимпийские игры в Китай 26 января.

«СБР и ОКР пытаются устроить, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой... пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой», — заключил тренер.

Ранее был объявлен состав российской сборной по биатлону на XXIV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Кроме Латыпова в неё вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

