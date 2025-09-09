В базу «Миротворца» попал 13-летний российский школьник
9 сентября 202508:33
Российского школьника Руслана Г. внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в РФ), следует из данных ресурса.
На портале разместили персональные данные 13-летнего мальчика, который якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Также российского школьника обвинили в незаконном проникновении на украинскую территорию.
Ранее в базу «Миротворца» добавили сведения о четырехлетнем ребенке из России, якобы нарушившем порядок пересечения границы Украины, пишет Ura.ru.
