В базу «Миротворца» попал 13-летний российский школьник

Российского школьника Руслана Г. внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в РФ), следует из данных ресурса.

На портале разместили персональные данные 13-летнего мальчика, который якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Также российского школьника обвинили в незаконном проникновении на украинскую территорию.

Ранее в базу «Миротворца» добавили сведения о четырехлетнем ребенке из России, якобы нарушившем порядок пересечения границы Украины, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
