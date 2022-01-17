Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объявил состав российской сборной на предстоящие Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба союза.

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В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков, в качестве запасных числятся Александр Поварницын и Антон Бабиков.

В составе женской команды в Китай отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, запасными стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее мужская сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, сообщает RT.

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
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