Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объявил состав российской сборной на предстоящие Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба союза.
В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков, в качестве запасных числятся Александр Поварницын и Антон Бабиков.
В составе женской команды в Китай отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, запасными стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее мужская сборная России заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, сообщает RT.
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