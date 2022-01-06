Биатлонист Латыпов заразился коронавирусом
6 января 202211:18
Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР).
Латыпова изолировали от национальной команды по биатлону, которая готовится к старту этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
«Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно,» — сообщается в Telegram-канале СБР.
В союзе пожелали спортсмену скорейшего выздоровления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru