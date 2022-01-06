Биатлонист Латыпов заразился коронавирусом

Латыпова изолировали от национальной команды по биатлону, которая готовится к старту этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно,» — сообщается в Telegram-канале СБР.

В союзе пожелали спортсмену скорейшего выздоровления.

