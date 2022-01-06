Биатлонист Латыпов заразился коронавирусом

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

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Латыпова изолировали от национальной команды по биатлону, которая готовится к старту этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно,» — сообщается в Telegram-канале СБР.

В союзе пожелали спортсмену скорейшего выздоровления.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:Сборная РоссииБиатлонистыКоронавирус
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