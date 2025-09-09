Кадыров: При ударе по генштабу ВСУ в 2024 году ликвидировали девять человек
Беспилотники «Герань» в октябре 2024 года нанесли удар возмездия по генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с РИА Новости.
Ранее крыша пустующего здания на территории университета загорелась после атаки дрона, обошлось без жертв. Днем позже Кадыров рассказал о двух ударах по украинскому центру управления беспилотных систем, напоминает RT.
«Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две "Герани". Ракеты пробили крышу», - поделился глава Чечни.
Кадыров добавил, что радиоразведка перехватила переговоры ВСУ, в которых противник говорил о девяти погибших и 17 раненых после атаки. Жертв с российской стороны не было.
