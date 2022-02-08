Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на ОИ в Пекине
Российский лыжник Александр Терентьев стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в спринте коньковым ходом.
Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, которому россиянин проиграл всего 1,3 секунды. Серебро у представителя Италии Федерико Пеллегрино.
Отметим, что выигранная Терентьевым медаль - первая в карьере российского лыжника олимпийская награда.
Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что победитель скиатлона Александр Большунов принял решение пропустить спринт, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru