Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на ОИ в Пекине

Российский лыжник Александр Терентьев стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в спринте коньковым ходом.

Россиянин Вик Уайлд после пекинской бронзы завершил карьеру

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, которому россиянин проиграл всего 1,3 секунды. Серебро у представителя Италии Федерико Пеллегрино.

Отметим, что выигранная Терентьевым медаль - первая в карьере российского лыжника олимпийская награда.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что победитель скиатлона Александр Большунов принял решение пропустить спринт, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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