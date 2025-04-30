Над пятью российскими регионами уничтожили 34 дрона ВСУ
Более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.
Уточняется, что 15 БПЛА сбили в Курской области, восемь – в Брянской, семь – в Орловской, три – во Владимирской, один – в Белгородской.
Ранее украинские дроны атаковали Рыльск в Курской области, были повреждены три многоквартирных дома, один частный, а также здание детского сада, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru