Над пятью российскими регионами уничтожили 34 дрона ВСУ

Более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что 15 БПЛА сбили в Курской области, восемь – в Брянской, семь – в Орловской, три – во Владимирской, один – в Белгородской.

Ранее украинские дроны атаковали Рыльск в Курской области, были повреждены три многоквартирных дома, один частный, а также здание детского сада, пишет Ura.ru.

