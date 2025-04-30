Трамп: Путин меня уважает, поэтому не будет захватывать всю Украину
30 апреля 202506:16
Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу ABC, что благодаря тому, что глава России Владимир Путин его уважает, Москва не будет захватывать всю Украину.
Президент США отметил, что Путин в ситуации вокруг заключения мира на Украине может «немного морочить» голову.
Президент США подчеркнул, что Путин хочет завершить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru