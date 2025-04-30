Трамп: Путин меня уважает, поэтому не будет захватывать всю Украину

Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу ABC, что благодаря тому, что глава России Владимир Путин его уважает, Москва не будет захватывать всю Украину.

СМИ: Трамп через Уиткоффа предлагал Путину заморозить конфликт по линии фронта

Президент США отметил, что Путин в ситуации вокруг заключения мира на Украине может «немного морочить» голову.

Президент США подчеркнул, что Путин хочет завершить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин

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