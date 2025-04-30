Автомобильный мост соединит РФ и КНДР

Премьер-министр в режиме видеоконференции примет участие в церемонии начала возведения сооружения через реку Туманную в Приморском крае. В ней также примет участие председатель северокорейского кабмина Пак Тхэ Сон.

Протяженность моста составит 830 метров. Корейская часть займет 530 метров. Строительство планируют завершить летом 2026 года.

Северная Корея не привлекает российских туристов из-за слабой инфраструктуры, сказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

