Аэропорты Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ограничили работу

Работу трех аэропортов временно ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения введены на работу аэропортов: Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI) – с 02:45 мск; Нижний Новгород (Стригино; UWGG) – с 03:07 мск; Ярославль (Туношна; UUDL) – c 03:07 мск», - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.

Авиагавани приостановили прием и отправку рейсов.

Ранее аэропорт в Перми приостанавливал работу из-за снегопада, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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