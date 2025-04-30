Аэропорты Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля ограничили работу
30 апреля 202507:22
Работу трех аэропортов временно ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения введены на работу аэропортов: Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI) – с 02:45 мск; Нижний Новгород (Стригино; UWGG) – с 03:07 мск; Ярославль (Туношна; UUDL) – c 03:07 мск», - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
Авиагавани приостановили прием и отправку рейсов.
Ранее аэропорт в Перми приостанавливал работу из-за снегопада, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru