Российский лыжник Червоткин пришел третьим на «Тур де Ски»
Российский лыжник Алексей Червоткин финишировал третьим в масс-старте на 15 км классическим стилем на «Тур де Ски».
Пятый этап многодневных соревнований прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме. Первым пришел лидер общего зачета, спортсмен из Норвегии Йоханнес Клебо с результатом 41 минута 31,2 секунды. За ним следовал финн Ийво Нисканен с отставанием в 20,8 секунды. Россиянину для победы не хватило 23,7 секунды.
Четвертое и пятое места в гонке также заняли российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов. Кроме того, дистанцию успешно прошли Иван Якимушкин (9 место), Илья Семиков, пришедший 15-м, а также Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Александр Терентьев и другие.
Ранее российская лыжница Наталья Непряева стала первой в масс-старте на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски».
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