Российский лыжник Червоткин пришел третьим на «Тур де Ски»

Пятый этап многодневных соревнований прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме. Первым пришел лидер общего зачета, спортсмен из Норвегии Йоханнес Клебо с результатом 41 минута 31,2 секунды. За ним следовал финн Ийво Нисканен с отставанием в 20,8 секунды. Россиянину для победы не хватило 23,7 секунды.

Четвертое и пятое места в гонке также заняли российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов. Кроме того, дистанцию успешно прошли Иван Якимушкин (9 место), Илья Семиков, пришедший 15-м, а также Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Александр Терентьев и другие.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева стала первой в масс-старте на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски».

