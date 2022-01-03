Российская лыжница Непряева победила на этапе «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева стала первой в масс-старте на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски».
Пятый из шести этапов многодневного соревнования состоялся в итальянском Валь-ди-Фьемме. Непряева преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды. За ней с отставанием в 3,7 секунды пришла лыжница из Норвегии Хейди Венг, третье место в гонке заняла финская спортсменка Криста Пярмякоски.
На четвертом этапе, который прошел в Оберсдорфе (ФРГ) 1 января, Непряева победила в спринте классическим стилем. Россиянка стала первой в общем зачете.
Еще шесть лыжниц из России также успешно преодолели дистанцию, среди них Татьяна Сорина, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина и другие.
Гонка «Тур де Ски», объединяющая три этапа Кубка мира, началась 28 декабря. Заключительный старт состоится уже 4 января.
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