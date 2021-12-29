Александр Большунов завоевал серебро на этапе Тур де Ски в Швейцарии

В этот день победу одержала и сестра Нисканена - Кертта в женской гонке. Как отмечают специалисты, очевидно, что финский сервис лучше всех сработал на этом этапе. Финский спортсмен опережал своих соперников на всех промежуточных отсечках.

Александр Большунов вел борьбу за серебро с норвежцем Полом Гульбергом. Россиянин быстрее начал, а норвежец сильнее стал накатывать на финише. В итоге соперников разделили всего 6 секунд.

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо показал четвертый результат. Он выиграл лишь 0,3 секунды у представителя России Ивана Якимушкина. В топ-10 финишировал ещё один россиянин Денис Спицов.

Ранее Сергей Устюгов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ в Давосе.

