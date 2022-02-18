Российский фристайлист Ридзик взял бронзу в ски-кроссе на ОИ-2022

Россиянин Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в ски-кроссе.

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Фристайлиста обошли соперники из Швейцарии: золото взял Райан Регез, серебряная медаль — у его соотечественника Алекса Фивы.

Награда Ридзика стала для сборной России двадцать седьмой, в копилке национальной команды 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Российские спортсмены занимают девятую строчку в неофициальном зачете ОИ-2022.

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ФОТО: Сергей Ридзик фристайл ОИ-2018
ТЕГИ:ПекинЛыжиОлимпийские Игры
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