Песков заявил о сохранении хакерской угрозы в РФ

Хакерская угроза сохраняется для всех крупных российских компаний, оказывающих услуги гражданам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее авиаперевозчик «Аэрофлот» предупредил о сбое в работе информационных систем и перебоях в работе сервисов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ответственность за произошедшее взяла на себя одна из хакерских группировок.

«Хакерская угроза - это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь указал, что Кремль будет уточнять информацию и ожидать соответствующих разъяснений.

